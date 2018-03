Telecinco cancela Cámbiame: el 13 de abril será el último programa

Según ha podido saber El Confidencial Digital, Mediaset ha confirmado este viernes a la plantilla la cancelación definitiva del espacio. En principio, no tiene previsto reubicar el formato en otra franja horaria, ni en otra cadena del grupo.

Les ha comunicado también que la última emisión será el próximo viernes, 13 de abril.

En su lugar, Telecinco emitirá Pasapalabra en familia. El concurso presentado por Christian Gálvez cumple esta temporada once años en pantalla y prepara una serie de programas especiales que comenzarán a emitirse próximamente en la franja de sobremesa en lugar de Cámbiame.

En este nuevo espacio los integrantes de cada uno de los dos equipos rivales serán tres miembros de una misma familia. En cada etapa del concurso deberán poner a prueba su sabiduría, su rapidez mental, su pericia con las palabras y su compenetración hasta llegar a la gran prueba final, ‘El Rosco’, que tratarán de completar entre los tres participando por turnos.

En las primeras ediciones de Pasapalabra en familia los concursantes serán algunos de los ya legendarios ganadores del bote, acompañados por sus familiares. Con un 15,8% de cuota de pantalla y una media de 2.169.000 espectadores en lo que va de temporada, Pasapalabra es el concurso más visto del day time, con un liderazgo ininterrumpido en las tardes de 91 meses.

Para competir con La Ruleta de la Suerte

De esta manera, Telecinco usa su concurso estrella para intentar hacer frente a La Ruleta, el formato de Antena 3 que lidera la franja desde que relevó a Los Simpson, antes de las noticias de las tres de la tarde.



El espacio que presenta Jorge Fernández (en torno al 15% de share) gana a diario a Cámbiame, que no consigue alcanzar el 10%. El makeover de Carlota Corredera no ha mejorado desde que Telecinco introdujo una nueva mecánica a finales de enero.



El estreno de los especiales de Pasapalabra en familia no supone que el concurso desaparezca de su franja habitual. Así, el programa se mantendrá en su emisión regular a las 20:15.