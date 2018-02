Telemadrid y ETB cierran una alianza y encargan a Globomedia una serie de ficción

Según ha podido confirmar El Confidencial Digital, el proyecto se lleva con cierto sigilo, sin apenas publicidad. No se facilita información y hay orden de no difundir todavía detalles sobre la nueva apuesta.

La semana pasada se pudo contrastar el primer dato gracias únicamente a la comparecencia parlamentaria a la que acudió el director de ETB, Eduardo Barinaga, por petición expresa de la comisión de control de la cadena vasca.

Barinaga intervino ante los representantes políticos de los diferentes partidos para explicar los criterios de adjudicación que sigue ETB en la contratación de las productoras que elaboran los programas de su parrilla.

Durante la sesión, Barinaga anunció que en unas semanas se harán públicos esos criterios en la web del canal y desveló la alianza con Telemadrid para dar vida a este formato que verá la luz el próximo mes de septiembre y se emitirá a través de ETB2, el canal en castellano.

Vuelven los guionistas de Globo

El encargo supone el regreso del área de ficción de Globomedia a las televisiones autonómicas, donde la factoría llevaba varios años sin vender ningún guión. No ha sucedido lo mismo con Entretenimiento.

Efectivamente, el pasado mes de enero Telemadrid estrenó ‘Eso no se pregunta’, la versión española del programa ‘You can't ask that’. Se trata de un formato original de la televisión pública australiana ABC que pretende dar a conocer a individuos en riesgo de exclusión o algún tipo de marginación.

El programa está producido por Globomedia y aborda el caso de colectivos como los síndrome de Down, los musulmanes, los negros, las personas de baja estatura, los religiosos, los transexuales, los obesos, los gitanos o los afectados por Asperger.

Un concurso también con Mediapro

Además, el pasado mes de septiembre, el nuevo equipo de Telemadrid anunció su incorporación al acuerdo firmado por ETB, IB3 y Aragón TV para la emisión del concurso ‘Atrápame si puedes’que también produce Mediapro.

La cadena autonómica madrileña cuenta con Luis Larrodera para presentar la versión para Madrid y espera tener el mismo éxito de audiencia que el resto de autonómicas. El concurso se estrenó en 2014 en la televisión pública vasca donde alcanza un promedio del 13,1 % de share. En Aragón TV promedia un 9,7 % de cuota de pantalla.