A Artur Mas le preparan una encerrona en Madrid

El ex president de la Generalitat Artur Mas se ha librado del procesamiento en la instrucción del 1-O y, por tanto, de ser condenado por segunda vez por la organización de una consulta independentista. Mas espera el veredicto del Supremo sobre la sentencia del 9-N y continúa participando en distintos actos sociales. Incluso le requieren para impartir conferencias, en calidad de ex president catalán. De hecho, hay una cita prevista en Madrid para el próximo 9 de mayo, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Artur Mas ha sido invitado por la asociación estudiantil Ítaca para disertar sobre “Cataluña, el ayer y el mañana: soluciones y expectativas sobre el conflicto independentista catalán”. El ex president responderá a las preguntas de los asistentes relacionadas con los problemas legales, políticos y económicos que acarrea el procés. Sin embargo, horas después de conocerse la convocatoria, grupos de alumnos de la Politécnica han comenzado a organizar un boicot a la conferencia. Se le quiere hacer ver –explican- que no es bienvenido a la Escuela para dar su versión del procés. A Artur Mas le espera una encerrona en Madrid el próximo 9 de mayo.