Cuando CiU pedía más prisión provisional

Junts per Catalunya y el PDeCAT se muestran estos meses contrarios a la aplicación de la prisión provisional a los dirigentes independentistas imputados por delitos de sedición y rebelión, como Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Argumentan que se encuentran en la cárcel sin haber sido condenados, que sus familias sufren injustamente por su ausencia, que ya no hay riesgo de fuga... Sin embargo, hace no muchos años el partido precedente del PDeCAT, Convergencia i Unió, no se mostraba tan restrictivo con esta medida cautelar. En 2003 el Congreso de los Diputados debatió un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal presentado por el Gobierno de Aznar para endurecer la regulación de prisión provisional. La izquierda criticó este cambio, pero algunos juristas han recordado estos días -y se puede comprobar en el Diario de Sesiones- que CiU votó a favor de los cambios propuestos por el PP, que son los vigentes hoy en día. Y no sólo eso: el portavoz de Justicia de Convergencia, Manel Silva, mantuvo una enmienda (que terminó no siendo aceptada) para que los jueces pudieran decretar prisión provisional, no sólo para los delitos, sino también para los supuestos de faltas que pudieran tener penas de delito.