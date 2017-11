Eduardo Madina se ofrece como telonero

Después de que Pedro Sánchez se consagrara como secretario general del PSOE tras vencer a Susana Díaz y Patxi López en las primarias, Eduardo Madina anunció que renunciaba a su acta de diputado en el Congreso y abandonaba la política. Desde entonces, no se ha prodigado en actos públicos. Este miércoles 15 de noviembre, sin embargo, Madina tendrá cierto protagonismo pues ha confirmado su presencia en un evento que nada tiene que ver con la política, sino con otra de sus grandes pasiones: la música. El ex diputado por Vizcaya intervendrá en la presentación de ‘Cuatro millones de golpes’, la autobiografía de Eric Jiménez, batería del grupo ‘Los Planetas’. El acto tendrá lugar en el FNAC de Callao (Madrid). Eduardo Madina es un auténtico fan de Los Planetas desde hace años. Un dato: cuando perdió las primarias contra Pedro Sánchez en 2014 reconoció su derrota colgando en Twitter una canción de este grupo. Ahora el ex diputado tendrá el honor de actuar como ‘telonero’ de quien fue batería de Los Planetas.