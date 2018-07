Esperanza Aguirre: “No sé cuál es la ideología de Soraya”

La pugna por la presidencia del PP, entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, está dividiendo en dos el partido. Algunos llegan a afirmar que se trata de una guerra entre “marianistas”, representados por la ex vicepresidenta, y “aznaristas”, concentrados en torno al ex secretario de Comunicación. Así, dirigentes destacados se van posicionado en favor, o en contra, de uno y otro. No podía faltar Esperanza Aguirre. A propósito de si se estaba dando o no en el partido un debate ideológico, ha lanzado un mensaje demoledor contra quien ha sido mano derecha de Rajoy. Entrevistada por Carlos Alsina, en Onda Cero, proclamó ayer: “No sé cuál es la ideología de Soraya”.