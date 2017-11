A Forcadell le cantan “Carmen de España, manola y valiente”

Carme Forcadell salió el viernes de prisión, después de pagar la fianza de 150.000 euros fijada por el juez. La ex presidenta del Parlament, que había decidido colaborar con la Justicia para evitar la prisión incondicional aplicada a Oriol Junqueras y a los consejeros, vio, de esta forma, cumplido su objetivo. No obstante, a Forcadell le está pasando factura su cambio de discurso, acatando el 155 y asegurando que la declaración unilateral de independencia fue un hecho “simbólico”. En diversas plataformas, tanto españolistas como independentistas, está circulando un montaje en que puede verse a la ex líder de la ANC con la bandera española de fondo, y con la letra de la zarzuela “Carmen de España”, que dice así: “Carmen de España, ¿manola! Carmen de España ¡valiente! Carmen de España con bata de cola, pero cristiana y decente”. A continuación, y ya haciendo una versión libre de la pieza, concluyen: “Yo soy la Carmen de España, no la del Parlament”. Vea, a continuación, el montaje que tiene a Forcadell como protagonista: