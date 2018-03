González Pons ahora sí elige Valencia

Esteban González Pons se ha convertido, en apenas unos meses, en el deseado por la dirección nacional del PP para candidato del partido a las municipales de Valencia. El eurodiputado, sin embargo, ha rechazado los cantos de sirena que escucha desde Madrid. Insiste en que está “muy bien” en Bruselas y no quiere regresar. Una decisión en la que, quizá, también influyan los pésimos resultados para el PP que todas las encuestas pronostican en las elecciones por la alcaldía de la Capital del Turia. Sea de ello lo que fuere, Pons ha elegido, ahora sí, a Valencia. No para regresar como cabeza de lista en 2019, sino para albergar unas jornadas de trabajo del Grupo del Partido Popular Europeo. A las mismas acudirán, entre otros, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Alberto Núñez Feijóo, Antonio Tajani y Manfred Webter. Un elenco de lujo que Pons ha logrado reunir en su ciudad natal. Una ciudad a la que el eurodiputado quiere mucho pero a donde no va a regresar –insiste- para ser alcalde: “Su futuro, por el momento, está en Bruselas”, aseguran desde su entorno más próximo.