Irene Lozano perdona al PSOE

La Escuela de Buen Gobierno celebrada en Madrid el pasado fin de semana atrajo a un buen número de dirigentes y militantes del PSOE. A la última jornada, en la que Pedro Sánchez clausuró el encuentro, acudió una ex diputada socialista que tuvo una trayectoria muy breve en la Carrera de San Jerónimo: Irene Lozano, que antes se había sentado en el Congreso con Unión Progreso y Democracia. Lozano fichó por la lista de Pedro Sánchez en Madrid para las elecciones generales de diciembre de 2015, ni más ni menos que como número cuatro y sin afiliarse al PSOE. Su inclusión provocó malestar entre los socialistas madrileños por verse desplazados por alguien ajeno. Lozano no repitió en los comicios de junio de 2016 y abandonó la política para dedicarse a trabajar en la Escuela de Filosofía Práctica ‘The Thinking Campus’. De ahí que su discreta reaparición el domingo 18 en un acto del PSOE no pasara inadvertida a algunos afiliados que la reconocieron. Preguntada por el motivo de su asistencia a la Escuela de Gobierno, Lozano ha rehusado hacer comentarios. Ahora, explica, es “una ciudadana particular” que no se dedica a la política.