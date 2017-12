Chavales, escribid un cuento a favor de los agresores de Alsásua

Hace más de un año, en un bar de Alsásua (Navarra) se produjo la agresión de un grupo de radicales abertzales contra dos guardias civiles y sus parejas. Tres de los ocho acusados se encuentran aún en prisión provisional, y la izquierda vasca no ceja en su campaña para exigir la puesta en libertad. La última iniciativa para mantener movilizada a su base social es un concurso literario con el lema “Altasasukoak aske”, es decir, “libertad para los de Alsásua”. Hay tres modalidades: narración breve de dos páginas, micro-relato de diez líneas, y poema de 14 a 30 versos. Y no participarán sólo adultos. También los niños. Los abertzales han abierto una categoría para menores de edad, de entre 14 y 18 años, para que escriban cuentos y poemas a favor de los acusados por agredir a los agentes de la Guardia Civil y sus acompañantes.