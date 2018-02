‘Operación Triunfo’ triunfa en el Congreso

La última edición de ‘Operación Triunfo’ consiguió registrar buenos datos de audiencia y reavivó el interés entre los españoles por el cantante que acudirá a Eurovisión. El interés por este concurso musical ha llegado incluso al Congreso de los Diputados. Una diputada del PSC por Barcelona, Lidia Guinart, no quedó del todo satisfecha al ver la gala final de esta edición de OT, a la que llegaron Amaia, Aitana y Miriam. De hecho, Guinart ha registrado una pregunta escrita al Gobierno en la que cuestiona: “¿Por qué motivo se usó de manera reiterada el masculino para interpelar y dirigirse a las tres concursantes finalistas en la gala final de Operación Triunfo emitida el 5 de febrero de 2018 por La 1 de TVE?”. Y es que no ha querido dejar pasar que el presentador, Roberto Leal, utilizó expresiones como “el concursante que ha quedado en tercer lugar” y “no quiero que estéis solos”, cuando no había ni un hombre entre las finalistas. “¿Consideran que la interpelación reiterada a mujeres usando el masculino resulta ridícula y ofensiva para las mujeres a las que se dirige?”, insiste esta diputada del PSC, que también quiere conocer la opinión del Gobierno de Rajoy sobre si esas expresiones del presentador de OT se ajustan al Plan de Igualdad de RTVE.