Puigdemont, ¡vuelve a casa por Navidad!

Carles Puigdemont se convirtió, el pasado jueves, en el gran triunfador de la jornada electoral en Cataluña. Las encuestas apuntaban a Oriol Junqueras o Inés Arrimadas como presidenciables, pero triunfo de JxCat frente a Esquerra, y su mayoría de escaños independentistas le otorgan la opción de volver a formar gobierno. El reto del ex President, no obstante, sigue siendo regresar a España para presentarse a la investidura, aun a sabiendas de que acabará en el calabozo al pesar contra él una orden de detención. Con este panorama, ha alcanzado notoriedad un vídeo que, con la sintonía del anuncio de turrones El Almendro, pide la vuelta de Puigdemont “a casa por Navidad”. En él, aparecen imágenes del ex President, de Mariano Rajoy... y también de Bruselas y la comida que le espera a su regreso: un buen pantumaca. Vea aquí el vídeo.