Rajoy perdona a la ex presidenta del TC

“Jurista sobresaliente, leal patriota y magnífica presidenta del Tribunal Constitucional”: todos estos elogios le dedicó en Twitter Mariano Rajoy a María Emilia Casas después de entregarle el Premio Fernández Latorre en el aniversario de La Voz de Galicia. Tan buenas palabras del presidente del Gobierno llaman la atención porque, en el pasado, el Partido Popular no tuvo precisamente una buena relación con Casas. Esta jurista presidió el TC durante los años de Gobierno de Zapatero (2004-2011) y fue parte de la batalla judicial que libraron PP y PSOE en el seno del tribunal. El PP de Rajoy trató de recusar en esos años a María Emilia Casas (que había llegado al TC a propuesta del PSOE) para que no participara en el debate de los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatut de Cataluña: su marido había asesorado a la Generalitat. Los populares también exigieron con dureza (por boca de Soraya Sáenz de Santamaría) que Casas diera explicaciones por haber asesorado a una abogada investigada por asesinar a su ex marido. Pese a todos estos choques, hay que señalar que María Emilia Casas fue la ponente de la sentencia sobre el Estatut, que anuló 14 artículos a petición del PP pero descartó tocar otros muchos preceptos (más de cien) que los populares consideraban que desbordaban el marco constitucional.