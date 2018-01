El abogado de Junqueras se apunta al Trap

Desde que la Justicia comenzó a investigar a los ex líderes de la Generalitat, sus abogados no dejan de aparecer en los medios de comunicación, en noticias, entrevistas, tertulias... De ellos dependen en gran parte la situación procesal de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que continúan en prisión, y de otros ex consellers imputados en la macrocausa del Supremo. Los letrados son ya conocidos, muchos españoles les ponen cara y les reconocen en cuanto aparecen en televisión. Sin embargo, no ha trascendido hasta el momento una de las aficiones más arraigadas de Andreu van den Eynde, que defiende a Junqueras. El penalista es un fan incondicional del Trap, el género musical urbano de moda en las discotecas, que fusiona reggaetón y rap. Quizá el cantante más conocido de este estilo en España sea Bad Bunny, aunque también suenan Yung Beef, Kahdy Kain, Ms Nina y Dellafuente, entre otros. A Van den Eynde le encantan los temas que componen estos artistas, que suelen incluir una pegadiza base de música electrónica y letras bastante agresivas. Vea a continuación el videoclip de un tema de Steve Lean, cantante de Trap con el que van den Eynde coincidió ahce pocos días durante un viaje en tren.