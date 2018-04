“En mi ayuntamiento no está la bandera de España”

El punto culminante del proceso independentista en el año 2017 provocó una respuesta inédita de los catalanes que se resisten a dejar de ser españoles, y que salieron a la calle en manifestaciones bastante concurridas. Esta reacción contra el independentismo también llamó la atención del Defensor del Pueblo. Así se puede comprobar en su Memoria anual de 2017 que consta de más de 800 páginas. El apartado dedicado a quejas sobre la “Organización y régimen jurídico de las corporaciones locales” comienza con un asunto que no se mencionó en los informes de años anteriores, de 2015 y 2016. “Han sido relativamente numerosas las quejas presentadas en las que se puso en conocimiento de esta institución que, en determinados ayuntamientos, especialmente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, no tenían izada la bandera de España en las fachadas de sus casas consistoriales y que, por el contrario, sí ondeaban en espacios públicos otras banderas que no tenían amparo legal”, explica el Defensor del Pueblo. Algunas de estas denuncias contra consistorios gobernados por los independentistas que no izan la rojigualda llegaron de forma anónima, confidencial. El Defensor del Pueblo recomendó a estos catalanes que lo mejor para conseguir sentencias que obliguen a colocar la bandera es que no sean ellos, sino las subdelegaciones del Gobierno, las que denuncien ante los tribunales la ausencia de la enseña nacional.