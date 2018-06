Los aspirantes a suceder a Mariano Rajoy en la presidencia del PP van conformando sus equipos y, a la vez, presumiendo de los apoyos más destacados que han logrado sumar. En el caso de María Dolores de Cospedal, en algunos ambientes no ha pasado desapercibida una casualidad que se comenta con humor. Cospedal ha elegido como su portavoz (portavoza, que diría Irene Montero) en este proceso interno a otra ministra del Gobierno de Rajoy: la ex titular de Sanidad Dolors Montserrat, a la que Cospedal en su momento quiso impulsar como líder de los populares en Cataluña. Así que la candidatura de la ex número dos del PP para alcanzar el liderazgo es denominada por algunos la “candidatura de las Dolores”.