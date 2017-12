Por qué este diciembre no se repetirá en 823 años

Circula en la aplicación Whatsapp un texto que ha puesto en alerta a muchos de los destinatarios: explica que 2017 es un año único, que no se repetirá hasta el 2840. La razón no es otra que el calendario, y en concreto, cómo han quedado distribuidos los días de la semana del mes de diciembre: resulta que, curiosamente, la mitad del mes cae en fin de semana. Despediremos 2017 con cinco viernes, cinco sábados y cinco domingos, un fenómeno que sólo se repite cada 823 años. Una tradición china considera estos días los más propicios para ser bendecidos con la suerte, especialmente en relación con el bolsillo, y los denomina las jornadas del “saco del dinero”. Los más supersticiosos llevan meses buscando oportunidades para que el azar se ponga de su parte. Queda por ver en qué queda esta singular distribución del calendario, que no viviremos de nuevo… hasta el 2840.