La ministra que descarta jefes de prensa

La nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, no ha nombrado a ningún alto cargo de su equipo. Está pendiente por designar el nuevo secretario de Estado, los distintos directores generales, el abogado jefe del Estado y el secretario general técnico. También está vacante el puesto de jefe de prensa de la propia Delgado, pieza clave en el gabinete. Mientras otros ministros, como Margarita Robles, Pedro Duque o Teresa Ribera ya han incorporado a su director de comunicación, la titular de Justicia ha retrasado este nombramiento. Al parecer, no encuentra ningún periodista acorde a sus expectativas. Algunos nombres que le han propuesto no los conoce.