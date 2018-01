El lunes, la nueva Junta de gobierno del colegio de abogados de Madrid tomó posesión del cargo, tras unas elecciones teñidas de polémica. El acto tuvo lugar en la sede de la institución, ante un nutrido público en el que había representantes del Gobierno, la Comunidad de Madrid, la Fiscalía General del Estado, el Ejército… Asistieron personalidades como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Una vez terminada la toma de posesión, se sucedieron los saludos y felicitaciones a los recién nombrados. Pero también hubo alguna reprimenda: un miembro del equipo de Catalá afeó a la dirección del colegio que no hubieran dispuesto sillas, al menos para las autoridades más destacadas. El acto se alargó más de lo previsto y los invitados estuvieron casi una hora sin tomar asiento. “Al ministro no se le puede dejar de pie”, le reprochó con gesto serio a su interlocutor, quien se disculpó por no haber tenido en cuenta ese detalle.