Los ministros especulan con la Bolsa

El Gobierno espera con expectación el debate en el Congreso, este jueves, de la moción de censura presentada por el PSOE. Una iniciativa que la mayoría de los ministros da por hecho que no hará caer a Mariano Rajoy. Sin embargo, algunos de ellos especulan estos días sobre las posibilidades de éxito de la iniciativa de Pedro Sánchez... en función de las oscilaciones de la Bolsa y de la prima de riesgo. Se trata de un “termómetro” del que están pendientes en sus móviles, para ir constatando si los inversores se creen o no la moción de censura. Por el momento, las señales que reciben son contradictorias. Después de un lunes tranquilo en los mercados (lo que presumiblemente daba a entender que la censura no saldría adelante y por eso no preocupaba), el Ibex se dejó este martes un 2,5% y la prima de riesgo se disparó a los 134 puntos, 16 por encima del cierre del lunes. Así que los ministros siguen pendientes de la evolución de la Bolsa para especular, según lo que ocurra, sobre cuál será el resultado de la moción de censura.