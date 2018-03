Los nervios de un ministro primerizo

Román Escolano se estrenaba este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Su puesta de largo ante los medios españoles no coincidía además con una jornada cualquiera. El Gobierno acababa de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, el proyecto de ley más importante del Ejecutivo en todo el año. Todas las miradas estaban puestas en las habilidades del nuevo titular de Economía ante los periodistas. Algunos de los presentes en Moncloa destacaron el “pánico escénico” que le rodeaba cuando se presentó en la sala. No se le vio especialmente cómodo en su primer día. Tampoco pasó por alto su insistente recurso al “Si me permiten...”. Una coletilla que recordó a otra que usaba habitualmente el ex ministro De Guindos en sus comparecencias públicas: “Es extremadamente importante...”. Los “nervios” de Escolano fueron mucho más patentes comparados, sobre todo, con la soltura que mostraron sus compañeros de mesa, Íñigo Méndez de Vigo y Cristóbal Montoro, acostumbrados a lidiar desde hace años con los informadores españoles.