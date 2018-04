El penalti pitado en el minuto 93 que sí gustó a Buffon

Ha pasado ya una semana desde que el Real Madrid se clasificó para las semifinales de la Champions League merced a un penalti, pitado en el minuto 93 del partido frente a la Juventus de Turín, que transformó Cristiano Ronaldo. La decisión del árbitro, que ha recibido el respaldo de la UEFA, provocó la ira de los jugadores turineses quienes, a día de hoy, no niegan la existencia de la infracción aunque insisten en que no debía haberse señalado al faltar escasos segundos para la conclusión del encuentro. El que defiende con más vehemencia este argumento es Gianluigi Buffon, que vio la roja por sus protestas el miércoles pasado y que acusó al árbitro de “tener el corazón lleno de basura” por pitar un penalti en el minuto 93. Casualidades del destino, el capitán de la Juve y también de Italia ya vivió una situación similar hace 12 años con su selección en el Mundial de Alemania, que finalmente acabaría conquistando la escuadra transalpina. La única diferencia es que, en esa ocasión, el beneficiado fue precisamente el equipo de Buffon. Aquel día, el portero no realizó ningún tipo de protesta. En el minuto 93 del partido de octavos de final entre Italia y Australia, el árbitro español Medina Cantalejo decretó pena máxima a favor de los italianos, que se clasificaron con gol de Totti desde los once metros. La acción fue aún más polémica que la del Real Madrid-Juventus: todo el mundo coincidió después en señalar de forma prácticamente unánime que el árbitro se había inventado el penalti, tal y como recogió la prensa en sus crónicas posteriores.