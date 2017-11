Quién pudo despedir a Carlos Dívar

El ex presidente del Tribunal Supremo Carlos Dívar falleció el pasado sábado en Madrid, a los 75 años de edad, aquejado de una larga enfermedad. La misma mañana del fallecimiento el cuerpo fue trasladado al tanatorio de la M-30 de la capital, donde se instaló la capilla ardiente para que sus allegados pudieran darle el último adiós. Por allí desfilaron altos cargos del Gobierno y del poder judicial en España que quisieron acompañar a los familiares en unos momentos difíciles. Sin embargo, no se trató de una despedida abierta para todo el que quisiera acercarse. Algunos ciudadanos anónimos se acercaron al tanatorio. Una vez en la entrada, les fue fácil identificar la sala que acogía el féretro del magistrado. Llegaron hasta la puerta, pero antes de acceder, una persona preguntaba por el parentesco del recién llegado con el juez. Ante la negativa de los visitantes, se les inquirió: “¿Son entonces letrados?”. Ante la segunda negativa, se les indicó que, en ese caso, no podían pasar a la sala. Estas personas tuvieron que conformarse con dejar unas letras en un libro de visitas.