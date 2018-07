“Aquí solo caben 1.800 compromisarios”

A 24 horas de comenzar el congreso del PP, la comisión organizadora ultima los detalles y cierra el número definitivo de asistentes. El presidente del comité organizador, Luis de Grandes, ha remitido invitaciones a miembros del partido y a responsables de medios de comunicación, pero, a la vez, Alfonso Serrano, secretario de la comisión, ha escrito a las sedes locales que esta vez no podrán cursar invitaciones. Lo mismo ocurre con entidades cívicas y organizaciones, que no han sido invitados. La razón es la capacidad del Hotel Auditorium, próximo a Barajas, que no puede albergar a la cantidad de personas que, por ejemplo, acudieron hace dos años a la reelección de Rajoy en la Caja Mágica. Según explican en Génova 13, en la sala del Auditorium donde se va a celebrar el plenario del congreso “solo caben 1.800 compromisarios”, de los más de 3.000 elegidos. El resto, por tanto, tendrá que apañárselas, porque desde el partido advierten que la sala contigua, solo tiene capacidad para otras 800 personas como máximo...