El vídeo de Toni Cantó y Francisco Camps

El ex presidente de la Generalitat Valenciana y del PP de esa región, Francisco Camps, ha dejado un buen número de titulares en su comparecencia ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Pero lo que ha llamado la atención a Podemos, y está difundiendo desde perfiles oficiales y su entorno en redes sociales, es un diálogo entre Camps y el diputado de Ciudadanos que interrogó al ex presidente. El también valenciano Toni Cantó relató un encuentro con el ex presidente de la Generalitat cuando había estallado el escándalo del caso Gürtel. “Usted ha sido el mejor presidente de la Generalitat Valenciana”, aseguró Camps que le había dicho en su momento Cantó, quien por su parte confesó que le sorprendió ver tan tocado anímicamente al ex líder de los populares valencianos. Dirigentes y simpatizantes de Podemos presentan ahora este corte seleccionado de la comparecencia de Camps como muestra del “amor” que une a Ciudadanos con el PP, incluso con ese sector del PP más salpicado por la corrupción.