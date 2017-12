A Ana Botín no le hables de coches, solo de tenis y del Real Madrid

El Santander acaba de firmar un acuerdo para convertirse en patrocinador oficial de la UEFA Champions League durante tres temporadas. El contrato se ha conocido solo unos días después de que la entidad anunciara su intención de terminar la alianza con Ferrari, tras ocho años de patrocinio en la Fórmula 1.

Según ha escuchado El Chivato a algún colaborador de la presidenta del Banco Santander, esta decisión está relacionada, además de otros factores, con los “gustos personales de la jefa”.

“Ana no siente, ni de lejos, la pasión por la Fórmula 1 que encendía a su padre. No recuerdo haberle visto nunca en un Gran Premio. Don Emilio no se perdía ni uno”, destacan.

“A la presidenta no le hables de coches; solo de tenis y del Real Madrid”, insiste este alto ejecutivo de la entidad cercano a Botín. Recuerda que, en sus cinco años en Londres, Ana Botín era una habitual del campeonato de tenis de Wimbledon.

Ha apoyado también en varios torneos a Rafael Nadal, “con quien tiene una estupenda relación”, y con el que ha llegado a mantener un ‘peloteo’ en alguna pista de tenis.

Otra de las aficiones menos conocidas de Ana Botín es el fútbol. Viajó a Sudáfrica para estar presente en la final en la que la Selección española se hizo con el Mundial de 2010.

Pero, por encima de todo, es una fiel seguidora del Real Madrid. “Lo único es que tampoco se dejará ver por el palco del Bernabéu. No le gustan nada esos ambientes”, ha escuchado también El Chivato a su entorno más próximo.