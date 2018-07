En Andalucía, todos a contra reloj menos el PP

El adelanto electoral en Andalucía ha pasado, de ser una mera especulación de los medios, a un escenario totalmente factible, que se está planteando seriamente Susana Díaz. La presidenta de la Junta, que hace apenas unos meses descartaba esa posibilidad, considera la celebración de los comicios en otoño como una oportunidad para lograr más poder en la región.

Consciente de ello, ha puesto en marcha la maquinaria electoral y ha avisado a Ferraz de lo que puede suceder a la vuelta de verano.

Es un escenario que no convence de todo a la dirección del PSOE y tampoco a Pedro Sánchez, cuya opinión, no obstante, no parece importar a una Díaz, que diseña su propia hoja de ruta.

Le cuentan a El Chivato que ese empecinamiento no está pasando desapercibido en Ciudadanos y Podemos, donde también están tomando medidas para reforzarse de cara a un hipotético adelanto electoral.

Así, la formación naranja acaba de incorporar a sus filas al ex seleccionador nacional de baloncesto, Javier Imbroda, y a la empresaria Ana Llopis, que tendrán un papel destacado en las listas de Málaga y Sevilla, respectivamente.

Podemos, por su parte, ha celebrado unas primarias cuyos resultados conoceremos este lunes, y el objetivo es construir, desde ya, una candidatura fuerte para evitar la debacle electoral que pronostican las encuestas. Un objetivo que la dirección nacional, con Pablo Iglesias al frente, quiere lograr sin Teresa Rodríguez, a la que van a cesar, pase lo que pase en las primarias.

Ambos partidos, por tanto, se encuentran en pleno proceso de renovación, conscientes de que el adelanto electoral está cerca. “Aquí todo el mundo sabe que estamos en una contra reloj y que hay que correr”.

No obstante, existe una notable ausencia de movimientos: la del PP liderado por Juanma Moreno.

Los populares andaluces, le cuentan a El Chivato, se han volcado en el congreso para elegir al sucesor de Mariano Rajoy, y se están “olvidando” de la situación en Andalucía: “Moreno está echando el resto para apoyar a Soraya porque sabe que, si gana Casado, se va a la calle”.

Esa “distracción” está provocando que el PP sea el único que no “corra” para preparar las elecciones. Y le puede costar muy caro en las urnas.