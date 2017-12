Cospedal no le pasa una a Soraya

Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal han protagonizado, en los últimos años, una dura pugna interna por el liderazgo del PP. Un pulso que ha provocado cientos de noticias y titulares. Con la entrada de Cospedal en el gobierno de Rajoy, la tensión parecía haberse rebajado, aunque en los últimos meses ha habido nuevos encontronazos.

En este contexto, y en plena campaña electoral por los comicios en Cataluña, la vicepresidenta del Gobierno no estuvo muy afortunada el pasado domingo en un mitin celebrado en Gerona. Allí aseguró que Rajoy “ha conseguido que ERC y Junts per Catalunya no tengan líderes porque están descabezados”.

Dicha afirmación se produjo sólo unas horas antes de que la propia Sáenz de Santamaría acudiera al Senado a explicar cómo se habían gestionado las primeras semanas de aplicación del 155 en Cataluña. Una coincidencia que fue aprovechada por los independentistas catalanes, y también por PNV y Podemos, para reprocharle unas palabras que “confirman que no existe separación de poderes en España”.

Ese mismo lunes, por la noche, María Dolores de Cospedal acudió a ‘El Cascabel’ de Trece para ser entrevistada por Antonio Jiménez. La ministra de Defensa no perdió la oportunidad para repetir, una y otra vez, que el Gobierno respetaba la independencia del poder judicial y jamás se había inmiscuido en las decisiones de los tribunales.

El discurso de la secretaria general, que fue toda una enmienda a las palabras pronunciadas por Sáenz de Santamaría apenas 24 horas antes, logró una gran repercusión interna en el PP gracias, en parte, a los afines de Cospedal.

Tal y como ha podido comprobar El Chivato, los principales colaboradores de la ministra de Defensa llevan toda la semana difundiendo, vía WhatsApp y también por redes sociales, las palabras de Cospedal referentes a la separación de poderes en España.

Unas palabras que contrastan con las pronunciadas por la vicepresidenta del Gobierno el día anterior y que han reforzado a Cospedal dentro del PP. Los afines de la secretaria general aprovecharon un error de Soraya para ganar puntos.