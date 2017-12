Errejón aprenderá de Lenin cómo se monta un partido

-Dígame qué ha aprendido en estos años en Podemos.

-Que hay que cuidarse más. Y eso implica dedicarle tiempo a dormir más, a comer mejor, a leer más de otras cosas para tener la cabeza más despejada.

Así respondía recientemente Íñigo Errejón en una entrevista con el diario El Mundo.

Sin embargo, no parece que sus familiares y amigos le hagan mucho caso en su empeño de no leer libros sobre política. Al menos, a juzgar por algunos de los regalos recibidos esta Navidad por el ex número dos de Podemos.

Según le cuentan a El Chivato, junto a camisas, calcetines, una cartera... Íñigo Errejón ha recibido un buen número de libros. Tres son novelas, ‘Te quiero porque me das de comer’ (novela negra ambientada en el barrio madrileño de Carabanchel), ‘Los sudarios no tienen bolsillos’ (sobre periodismo), y ‘Habladles de batallas, de reyes y elefantes’ (que recrea el paso del pintor Miguel Ángel por Constantinopla).

Pero también le han regalado obras sobre política. Y algunas relacionadas precisamente con la historia de la izquierda política, a la que Errejón ha dedicado sus investigaciones y artículos académicos como doctorado en Ciencias Políticas.

Llama la atención sobre todo esta: ‘Lenin: la construcción del partido 1893-1914’, del autor marxista británico Tony Cliff. Analiza la labor que llevó a cabo el líder de la Revolución Bolchevique años antes de llegar al poder para organizar a los militantes socialistas de Rusia en un partido. Por ejemplo, explica su actuación en la fracasada revolución de 1905 y lo que denomina la posterior “travesía en el desierto”.

La principal conclusión de la obra, según las críticas, es que no existió un modelo de partido leninista, sino que Lenin fue cambiando su orientación táctica en función de los acontecimientos a los que se enfrentaba.

En resumen, una lección que puede interesar a Íñigo Errejón para su visión de qué estrategia (divergente de la de Pablo Iglesias, al menos desde la última asamblea estatal de Vistalegre II) debe seguir Podemos.

Otro libro que ha recibido esta Navidad es. En este caso trata no de Lenin, sino de su sucesor al frente de la Unión Soviética. El autor, Simon Sebag, lo presenta como la, un personaje histórico -dice- “más íntimo, no menos brutal pero más humano”. Detalla cómo el dictador manejaba y utilizaba a sus colaboradores y cortesanos en los años de terror en la URSS.