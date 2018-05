La boda de Harry provoca un cambio de guardia sin precedentes en Gibraltar

Este sábado, la ciudad de Londres se engalanará para albergar el enlace matrimonial del príncipe Harry y Megan Markle. Una jornada esperada por los ingleses desde el otoño del año pasado, cuando la pareja anunció la fecha de su boda. La capital británica, no obstante, no será la única que se vista de largo con motivo de este matrimonio.

Así, según le cuentan a El Chivato, el Real Regimiento de Gibraltar llevará a cabo el único Cambio Ceremonial de la Guardia de este año precisamente el sábado. El objetivo es homenajear a la joven pareja el día de su enlace. Una decisión que ha sido muy aplaudida por todos los vecinos de la colonia.

El público y los medios de comunicación, de hecho, han sido invitados a presenciar esta ceremonia de la Guard Mount en el exterior de The Convent, residencia del gobierno gibraltareño, a las 11 de la mañana, una hora más pronto de la habitual en la que suele realizarse. Se trata de no contra-programar al propio enlace matrimonial.

Desde el Peñón explican que este será el primer y único Cambio Ceremonial de la Guardia durante el 2018, debido a los compromisos operativos del Real Regimiento de Gibraltar (Royal Gibraltar Regiment) en Bahréin. Será llevado a cabo por la Compañía B del Real Regimiento de Gibraltar, acompañada por la Banda y Cuerpo de Percusión (Band and Corp of Drums).

Durante la ceremonia, la Antigua Guardia (Old Guard) partirá desde el Número 6 de Convent Place, adonde luego regresará. A las 11, la Nueva Guardia (New Guard), acompañada de la Banda y Cuerpo de Percusión, desfilará desde el John Mackintosh Hall hacia The Convent.

Tras realizar un Saludo Real ante el Gobernador e interpretar los seis primeros compases del Himno Nacional, los Comandantes de la Guardia (Guard Commanders) comenzarán el relevo antes de asignar el nuevo centinela. Una vez que la Nueva Guardia haya quedado apostada, la Antigua Guardia marchará para marcar el final del Cambio Ceremonial.