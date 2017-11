José Julio Rodríguez no es el ‘Carnicero de Libia’

José Julio Rodríguez es el hombre elegido por Pablo Iglesias e Iñigo Errejón para liderar Podemos en Madrid. Su candidatura deberá ser refrenada por las bases.

Sin embargo, esta designación no ha sido bien recibida por una parte del partido. Especialmente por los sectores anticapitalistas, tal y como ha sabido El Chivato.

Ya le ocurrió algo similar cuando fue incluido en las listas de Podemos en Zaragoza, y posteriormente en Almería: una parte del partido le repudiaba recordándole su pasado como alto mando militar y Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

En Madrid ha vuelto a pasar lo mismo. Le cuentan a El Chivato que al ex JEMAD le han vuelto a colocar la etiqueta de ‘general de la OTAN’ por parte de aquellos sectores más antimilitaristas. Pero en algunos círculos de debate de la formación morada se le ha llegado a denominar como el ‘Carnicero de Libia’, en relación a la operación militar internacional en la que participó España para derrocar al régimen de Muamar el Gadafi.

Esta definición, tal y como ha sabido El Chivato, ha resultado “chocante” incluso en ámbitos militares donde, por otra parte, también el ex JEMAD tiene un buen número de detractores. Sin embargo, dicen, lo cortés no quita lo valiente. Y lo explican.

Aquella misión, aprobada por el Congreso de los Diputados (con un 99 por ciento de apoyos parlamentarios), no supuso la entrada en combate de unidades militares españolas. El despliegue se limitó a cuatro cazas F-18 para misiones de policía aérea –nunca bombardeos-, aviones de reabastecimiento y vigilancia, así como una fragata para el bloqueo naval y un submarino para tareas de inteligencia.

Los militares destacan, por tanto, que fue una misión que no causó muertos. Más bien lo contrario: los evitó limitando las capacidades de movimiento de las fuerzas militares libias. Por tanto, no entienden el apodo de ‘Carnicero de Libia’ que le han colocado al ex JEMAD.