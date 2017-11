Junqueras: “Yo jamás acataré el 155”

Oriol Junqueras presentó este martes un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional, solicitando su excarcelación, que ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones. En el escrito, el ex presidente de la Generalitat ha defendido que, tras la aplicación del artículo 155, el Govern cesado, y él mismo, dejaron de actuar.

En concreto, el líder de ERC insistió en que no hay riesgo de reiteración delictiva porque el Govern “no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de Gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre”.

Estas afirmaciones han propiciado versiones diferentes en los medios de comunicación sobre la voluntad de Junqueras. Algunos aseguraban que el ex vicepresidente “ha acatado” el 155, mientras que otros han destacado que no había hecho esa declaración de forma expresa, a diferencia de los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn.

Pues bien. Según le cuentan a El Chivato, la intención de Oriol Junqueras no ha sido, en ningún caso, acatar el 155. El ex vicepresidente, más bien, ha querido exponer lo “irracional” de mantener en la cárcel a un Govern que ya no tiene capacidad ejecutiva, cuando algunos de sus integrantes van a concurrir a las elecciones del 21-D.

Personas muy próximas al líder de Esquerra aseguran que éste, antes de enviar el recurso de apelación a la Audiencia Nacional, dejó muy claras sus intenciones a los consejeros del antiguo Govern que también están encarcelados: “Jamás acataré el 155”, ha reiterado.

El ex vicepresidente, no obstante, entiende que “cada uno tiene su estrategia de defensa” y, además, que cada declaración responde a una “decisión personal”. Sin embargo, él lo tiene claro: “Va a mantenerse firme y no dará al Estado argumentos que le sirvan para decir que se han impuesto al independentismo”.