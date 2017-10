Manuela Carmena no ha leído ‘Patria’

El lunes pasado, este Chivato publicó que a la alcaldesa de Madrid no le gusta nada la novela 'Patria', y que por tanto no la recomienda.

Explicaba que Manuela Carmena considera que la novela de Fernando Aramburu se dedica a repetir clichés en torno al nacionalismo vasco, los etarras y la actitud de la Policía con los presos.

Y que el argumento definitivo para tachar ‘Patria’ era el tratamiento que da Aramburu a la mujer. Se decía que, según Carmena, como protagonistas dibuja a madres ignorantes y sentimentales, dedicadas en exclusiva al cuidado de su familia y sin perspectivas profesionales.

La alcaldesa ha llamado, muy enfadada, a El Confidencial Digital diciendo que lo recogido en sus páginas no responde a la realidad. Que es mentira, porque ella no ha leído ‘Patria’ y, por tanto, no ha podido hacer esas valoraciones, ni las ha hecho.

Carmena reclama una rectificación de lo recogido en estas páginas.

El Chivato puede relatar con bastante detalle lo ocurrido.

Una persona de Comunicación del Ayuntamiento de Madrid publicó en un tuit: “Me voy a leer Patria”.

Otra de las responsables de ese departamento le respondió, por la misma vía: “No lo hagas... Nada nuevo, clichés y el papel de la mujer escandaloso. Mañana hablamos para el café”.

A la vista de ese intercambio de mensajes, El Chivato llamó al Ayuntamiento, a Prensa, para preguntar sobre el cruce de tuits y sobre el rechazo de la novela de Aramburu.

La respuesta que recibió fue: “No es algo que se comente en los pasillos, sino que es la opinión de la alcaldesa. No le parecen bien los clichés sobre el nacionalismo vasco y cómo trataba la Policía a los etarras”.

Y a la pregunta concreta de qué mujer quedaba mal en la novela, replicó que la madre del etarra protagonista.

Con esas respuestas, ofrecidas por un portavoz del Ayuntamiento, es decir, persona autorizada que habla en nombre de la entidad y a quien se había llamado, El Chivato escribió el comentario que ahora provoca la protesta de Manuela Carmena.

En resumen. A Carmena ni le gusta ni le disgusta ‘Patria’, porque no la ha leído. Está enfadada porque no se le llamó a ella. Pero se llamó a un portavoz oficial, autorizado, formal, del Ayuntamiento, que por tanto habla en nombre del Ayuntamiento y de la alcaldesa.

Y con esos datos se escribió el lunes la pieza citada.