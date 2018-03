El PSC se toma a broma a Tardá

El PDeCAT y ERC han acordado mantener a Jordi Sánchez como candidato a la investidura, a pesar de la anunciada abstención de la CUP y los mensajes contradictorios por los republicanos durante los últimos días. A principios de la semana pasada, algunos pidieron que fuera Junqueras el aspirante a president, y el pasado domingo Joan Tardá propuso un acuerdo con el PSC y los Comuns.

El portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados escribió un artículo en El Periódico de Cataluña asegurando que el independentismo “sólo tendrá éxito si entiende que debe acumular fuerzas”. Proponía, en ese sentido, buscar una “mayoría social” con los socialistas y los de Ada Colau para lograr una “gobernanza de progreso”.

Desde ERC insistieron durante todo el día de ayer en que Tardá no estaba proponiendo un gobierno de coalición con PSC y En Comú, sino “acuerdos y alianzas estratégicas de cara al futuro”. No obstante, los socialistas no lo entendieron así y el artículo del republicano fue de lo más comentado en su sede de la calle Carrer de Pallars de Barcelona.

Tal y como confiesan a El Chivato importantes dirigentes socialistas catalanes, el partido se ha tomado “a risa” la oferta de Tardá, al considerarla, en primer lugar, imposible. Además, su propio partido le ha hecho una enmienda a la totalidad.

Desde el PSC recuerdan que la suma de los diputados de ERC, los Comuns, y los suyos propios no alcanza para lograr mayoría en el pleno de investidura. Y, además, descartan que cualquier otro grupo parlamentario, incluido JxCAT, apoye una maniobra así.

La realidad, de hecho, se ha impuesto y las tesis de Tardá se han quedado en agua de borrajas, ya que el candidato será Sánchez. Por otro lado, esa supuesta “mayoría social” con ERC, PSC y los Comuns ya fracasó en el Ayuntamiento de Barcelona, cuando Ada Colau echó a los socialistas del gobierno, y tampoco se ha producido en el Congreso de los Diputados con acuerdos de estos partidos.

Por tanto, concluyen desde el PSC, la oferta del portavoz de Esquerra en la Cámara Baja solo se puede tomar como una broma ante la falta de base y de argumentos.