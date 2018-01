El Parlament de los hermanos Marx

Mañana miércoles se celebra el pleno de constitución del nuevo Parlament de Cataluña. Y, a juicio de algunos protagonistas, a 24 horas de esa convocatoria, “poco o nada se sabe; el caos es absoluto”.

Así lo reconocen a El Chivato diputados de diferentes partidos políticos, que admiten no haber vivido, nunca antes, una situación así: “No hay candidato a presidir la Mesa, tampoco hay candidato a la investidura... y ni siquiera sabemos dónde vamos a sentarnos el miércoles”.

Los parlamentarios más veteranos no recuerdan una situación de incertidumbre como esta. Ni siquiera, añaden, después de las elecciones de septiembre de 2015: “Entonces, la investidura fue in extremis, pero dos semanas antes de constituirse el Parlament sabíamos quién podría presidirlo y además, teníamos escaños asignados”.

Ahora, añaden, la desinformación es total y, de cara al miércoles, “podemos volver a ver imágenes surrealistas en la Cámara”. Tanto, que algunos se atreven a comparar el nuevo Parlament con el camarote de los hermanos Marx, ante “la situación esperpéntica que estamos viviendo”.

La clave, aseguran los diputados, es que “nadie quiere negociar nada”. Por si esto fuera poco, los partidos independentistas esconden sus cartas de cara a una hipotética investidura telemática de Carles Puigdemont desde Bruselas.

El ejemplo más claro de este fenómeno es la reunión de la actual Mesa en funciones del Parlament, que se reúne hoy: “En el orden del día no se ha incluido el debate sobre la votación delegada, pero en teoría, ellos quieren usarla no solo para Puigdemont, sino para los ex consejeros que están en Bruselas y también con los encarcelados en Estremera...”

Los constitucionalistas no descartan, en este sentido, que “se saquen de la chistera ese asunto a última hora”, tal y como tantas veces hicieron en la anterior legislatura: “Se votará y saldrá adelante, pero luego deberán resolver el siguiente interrogante: ¿Alguien de los suyos quiere presidir el Parlament?”.