Zaplana, el número dos de Hacienda... El PP habla de boicot judicial a los Presupuestos

El apoyo final del PNV a los Presupuestos, adelantado horas antes en estas páginas y confirmado por los nacionalistas en la tarde de ayer, ha permitido al Gobierno, y al PP, superar la votación que blinda la legislatura hasta las próximas elecciones generales. Un motivo de alivio para los populares que, durante muchas horas, no las tuvieron todas consigo.

Según reconocen a El Chivato dirigentes nacionales del partido, en Génova 13 se esperaba, desde hacía tiempo, la detención de Eduardo Zaplana. Entre otras cosas, porque se había recibido información específica al respecto. No obstante, jamás pensaron que ésta se produjera en un “momento tan inoportuno” como el pasado martes, en la jornada previa a la votación de las cuentas en el Congreso.

La operación de la UCO contra el ex presidente de la Generalitat Valenciana, además, no fue el único varapalo para el PP durante ese día. También se confirmó la imputación, por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén, de José Enrique Fernández de Moya, actual secretario de Estado de Hacienda y ex alcalde de la capital jienense.

La decisión de ambos magistrados -la jueza de Valencia y el titular del juzgado andaluz- provocaron una mezcla de nervios y malestar en el PP, donde varios dirigentes no podían creerse la “coincidencia” de ambos autos en un día clave: “A pocas horas de la votación de los Presupuestos, nos encontramos con esto”, comentan airados.

Algunos cargos de Génova, de hecho, ‘tiran con bala’ contra los jueces en conversaciones privadas: “Tenían cualquier día para actuar, pero decidieron hacerlo en la víspera de una votación tan crucial. Parece que querían darles motivos a algunos para que no apoyaran los Presupuestos...”.

Afortunadamente para el PP, esa supuesta maniobra judicial no surtió efecto y, gracias al PNV, el Gobierno logró blindar lo que queda de legislatura. Una circunstancia que, para algunos altos cargos populares, “provocará, seguro, que dejen de salir cosas contra nosotros. La razón es evidente: ahora la sombra de las elecciones se aleja”.