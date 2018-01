Se busca al ‘socialista’ que está fichando a dirigentes de UPyD

El diario El País publicó a principios de enero que el PSOE de la Comunidad de Madrid había empezado a echar las redes fuera del partido para fichar a personas que se incorporen a la lista que presentará en las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2019.

La dirección que dirige José Manuel Franco habría contactado con ex dirigentes de Izquierda Unida, como el ex coordinador autonómico Gregorio Gordo. En la información también se citaba a ex miembros de Unión Progreso y Democracia: concretamente, a la ex diputada Irene Lozano, que ya dejó el partido magenta y se presentó en la lista del PSOE con Pedro Sánchez.

En ese contexto, El Chivato ha tenido conocimiento de un episodio, cuanto menos extraño, que está muy relacionado con esta estrategia del PSOE madrileño de ensanchar su base política tanto a derecha como a izquierda.

No afecta ya a ex miembros de otros partidos, sino a miembros en activo, y destacados. Es el caso de Jesús Bezares, portavoz adjunto de UPyD. El partido que fundó Rosa Díez ha perdido presencia pública, varios de sus fundadores (incluida Díez) se han marchado, pero sigue con su actividad y mantiene algunos concejales y una eurodiputada, Maite Pagazaurtundúa.

Pues bien. Bezares recibió recientemente en su dirección de email corporativo de UPyD un correo electrónico en el que un individuo explicaba que la dirección del PSOE de Madrid quería mantener en febrero una reunión con él para sondearle: estaban interesados en integrarle en la lista de 2019.

Sorprendido, el actual número dos de Unión Progreso y Democracia lo comentó en su partido, pero no respondió al remitente. Ahora, sobre este mensaje comienzan a extenderse las dudas.

Y es que tanto un portavoz oficial del PSOE-M como fuentes de la ejecutiva autonómica aseguran que no tienen constancia de ofrecimientos a dirigentes en activo de UPyD. Pero van más allá: nadie conoce la identidad del remitente que escribió el email citado.

“No me suena ningún José Francisco”, afirman las fuentes socialistas consultadas refiriéndose al nombre que aparecía en el encabezado. Más sospechoso aún es que el correo no se envió desde una dirección de email corporativa del PSOE madrileño, sino desde una cuenta de Gmail que simplemente añade “psoe” al nombre del remitente.

El Chivato ha tratado de contactar con el responsable de esta cuenta, sin obtener respuesta.