El exiliado Puigdemont recurre al castellano para pedir el voto

El jueves 21 de diciembre se celebran las elecciones al Parlamento de Cataluña, convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy al amparo del artículo 155 de la Constitución española.

Por este motivo, el pasado 5 de diciembre las once candidaturas que se presentan a las elecciones autonómicas comenzaron la campaña electoral. De acuerdo a los plazos estipulados por el Boletín Oficial del Estado, dos días antes de la celebración de elecciones finalizará la campaña.

Pues bien. Según ha podido saber El Chivato, el ex president Carles Puigdemont que en esta ocasión se presenta con la candidatura de Junts per Catalunya ha redactado desde el exilio una carta dirigida a sus votantes.

Lo que más ha llamado la atención a los catalanes que han recibido el documento, no ha sido que la misiva se haya escrito, en teoría, desde Bélgica –“Te escribo desde Bruselas...”-, sino que el ex mandatario se dirija a los ciudadanos en castellano.

Puigdemont emplea la lengua castellana para solicitar el voto a sus simpatizantes el próximo 21-D, además del catalán en una versión bilingüe de la misiva.

También es destacable que el ex presidente de la Generalitat no tiene ni una mención para su partido, el PDeCAT. Asegura que la lista de Junts per Catalunya es “un movimiento de la sociedad, un espacio que supera la política”, e insiste: “Nos presentamos con una lista excepcional, de carácter transversal, que supera el esquema de los partidos”.

Puigdemont hace un llamamiento a votarle para manifestar que los catalanes no aceptan la aplicación del artículo 155, y que quieren el “retorno de los presos políticos y de los exiliados”, entre los que se encontraría él mismo.

Y ante algunas ambigüedades del inicio de campaña de su lista, retoma la idea de la independencia unilateral: según él, si ganan los partidos secesionistas “al día siguiente” del 21-D “seguiremos construyendo un Estado independiente, a través del diálogo, la democracia, y contando con los site millones y medio de catalanes y catalanas”.

Vea a continuación la carta de Puigdemont: