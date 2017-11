Qué le pidió Artur Mas a Puigdemont en Bruselas

El pasado 10 de noviembre, Artur Mas y la dirigente del PDeCaT Marta Pascal se desplazaron a Bruselas para visitar a Puigdemont, fugado desde el 30 de octubre para evitar ser procesado por la Justicia española.

El viaje duró un par de días, durante los cuales ambos ex presidentes mantuvieron varias reuniones en la capital belga. A su regreso a España, Mas prosiguió con las gestiones para conseguir el dinero de la fianza que le ha impuesto el Tribunal de Cuentas. Por su parte, Puigdemont continuó su estrategia para evitar el encarcelamiento.

Se ha contado que ambos ex mandatarios catalanes hablaron sobre las elecciones del 21 de diciembre, para las que las encuestas prevén una fuerte caída del PDeCaT y el auge de ERC.

Sin embargo, a El Chivato le han contado el mensaje exacto que Mas transmitió a su sucesor al frente de la Generalitat: “Tienes que conseguir la lista transversal”.

Transmitió al ex president que era imprescindible repetir la coalición Junts pel Sì, con la que ganaron, en escaños, las elecciones plebiscitarias de 2015.

Mas tenía un argumento: “No podemos ir sin ERC”.

El ex president está convencido de que el partido de Oriol Junqueras y Marta Rovira será claro vencedor en los comicios del 21-D. Por eso, se plantó en Bruselas para urgir a Puigdemont a conseguir, fuera como fuese, una lista unitaria en la que participaran tanto miembros del PDeCaT como de ERC.

Es el mensaje concreto que transmitió Artur Mas a Puigdemont en Bruselas. Aunque no ha conseguido su propósito: ERC no ha aceptado la propuesta y ha formado su propia lista. Además, mantiene conversaciones con PSC y los Comuns de Colau para formar una mayoría de gobierno en la que no estaría el PDeCat.

Por ello, el PDeCaT ha lanzado su propia lista, Junts pel Catalunya, a la que, por ejemplo, invitó a formar parte al Mayor Trapero, que declinó la propuesta.

El mensaje de Mas ha quedado en papel mojado.