Quién se quedó con las entradas que no pudo comprar Tabarnia

Después de toda una semana amagando con no acudir a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo para no encontrarse con el rey, el president de la Generalitat, Quim Torra, dio marcha atrás y, finalmente, estuvo presente en el palco de autoridades. No obstante, no tuvo el recibimiento que esperaba.

Gran parte de los asistentes al estadio de Tarragona optaron por abuchear al dirigente autonómico. Una pitada “organizada” según la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, que podría haber sido más sonora de “no haber evitado la Generalitat que el recinto estuviera lleno”.

Así lo aseguran a El Chivato tanto asistentes al acto como patrocinadores, que advierten que la Generalitat “se quedó entradas”, en teoría, para distribuirlas. Pero finalmente, “ni las repartió entre las empresas que han invertido ni las puso a la venta”. Una actitud que se justifica en la “previsión de un público hostil contra Torra”.

La oposición del Govern a repartir esas entradas llegó a tal extremo que, incluso cuando los patrocinadores pidieron más localidades para sus clientes, dejando claro que estaban dispuestos a pagarlas, el Ejecutivo autonómico respondía que “no había”.

Pese a ese supuesto “aforo completo”, que impedía también al público en general hacerse con 15 o más entradas, las gradas del estadio de Tarragona presentaron muchos asientos vacíos. Una imagen que “daña la imagen del campeonato y de quien lo alberga: en este caso Cataluña y España”, se quejan los inversores de estos Juegos.