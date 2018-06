Historia de un despropósito en el PSOE

Es complejo escribir una reflexión en primera persona, pero me parece lo más honesto hacerlo así ya que sobre lo que voy a hablar me concierne directamente.

Hace unos días conocí la nueva campaña de afiliación que abría el PSOE a través de internet. Un nuevo tiempo se iniciaba en el socialismo, un nuevo tiempo en el que teóricamente “cabíamos todos y todas”. Ilusión.

Ingenuamente me lo creí pero lamentablemente me he topado de nuevo con la cruel realidad. Una realidad que me descubre que esa campaña es para todas las personas, menos las consideradas herejes peligrosas como yo.

Envié ficha, establecí un contacto epistolar con responsables del DFAC (Departamento Federal de Afiliación y Censo) que se pusieron en contacto telefónico porque me faltaba algún dato y una vez solucionado me indicaron que la solicitud estaba tramitada. Alegría.

Pero lamentablemente a los pocos días recibí un correo electrónico de dicho departamento que me indicaba:

“DFAC (Dpto Federal de Afiliación y Censo)

Buenos días,

Como ya se ha informado en diversas ocasiones su solicitud de alta es denegada por los diferentes ámbitos territoriales del partido al existir objeciones fundamentadas.

Atentamente”

Mi respuesta fue inmediata

“Hola compañero, lamento profundamente vuestra respuesta, tenía la esperanza de que en este "nuevo" PSOE tendrían cabida gentes que piensan como yo. Llevo dos años defendiendo a Pedro Sánchez y su proyecto, lo he defendido, lo defiendo y defenderé allí donde pueda, tertulias, escritos...Por eso me duele más esta respuesta, porque él en persona me aseguró que si ganaba las primarias abriría las puertas a gentes que opinaran como yo.

Llevo 50 años en política es el episodio más incomprensible que he vivido y te aseguro que los he vivido de todos los colores.

Sólo un comentario, señalas que es por "objeciones fundamentadas", bueno pues me gustaría saber cuáles son esas objeciones fundamentadas y que al menos se pudiera escuchar mi voz para rebatirlas. También de dónde vienen porque en el PSN, incluso su SG María Chivite me lo dijo en persona, me aseguran que ellos no las han hecho, incluso mi agrupación por unanimidad aprobó mi afiliación.

Algo raro y oscuro existe en este tema pero te vuelvo a repetir me parece incomprensible que pase en esta nueva etapa ilusionante ya que las “diversas ocasiones” se refieren a la negra etapa de la Gestora que pensaba superada. Las excepciones no debieran existir.

Un saludo socialista (sigo siendo del PSOE aunque sigáis sin darme el carnet) José Luis Úriz” Decepción.

Simplemente a modo de información complementaria decir, que efectivamente fui expulsado del PSOE en 2010 con dos falsedades: que había dedicado el cohete inicio de las fiestas de Villava, el pueblo donde era concejal, cuando tuve el honor de lanzarlo ese año y que había invitado al dirigente de la izquierda abertzale Pernando Barrena.

Dos falsedades que quedaron demostradas ya que en el momento de hacer mi arenga había allí más de mil personas, entre ellas dirigentes de todos los partidos y numerosos medios de comunicación cuyos testimonios, incluidas grabaciones de radio y TV, indicaban que no fue así.

Tampoco era cierta esa invitación como quedó atestiguado por documentos del Secretario del Ayuntamiento, del técnico de cultura que cursó las invitaciones, e incluso por el portavoz de la izquierda abertzale que indicaron que precisamente la invitación partió de dicho grupo.

Esas demostraciones no sirvieron para nada, e hicieron caso omiso a todas las pruebas lo que me dejó clara la evidencia de que en ciertos partidos, al menos en momentos muy concretos, la justicia brilla por su ausencia. Los derechos que tendría cualquier ciudadano fuera deja de tenerlos dentro. Enfado.

Pero esa expulsión no impidió que mi marcha a Catalunya pudiera propiciar mi militancia en el PSC de 2011 a 2017. ¿Curioso verdad? Sorpresa.

Hasta ahí mi truculenta historia, o quizás sería mejor afirmar que la historia de un despropósito y ahora una pregunta a nuestro Presidente del Gobierno y SG, Pedro Sánchez:

¿De verdad que en este nuevo PSOE sigue habiendo filtrajes de estas características? ¿Eres consciente de lo que está pasando? ¿Te parece bien, o simplemente lo ignoras? ¿En este nuevo PSOE, que en la medida de lo posible te ayudé a llegar a su SG, no cabemos gentes que opinamos como creo que también opinas tú? Me produce tristeza todo esto Pedro, tristeza y decepción.

Se me ocurren algunas preguntas más pero como digo en mi respuesta que no permitan mi afiliación los Torquemada de turno, no significa que siga siendo socialista, más que ellos probablemente, incluso que sea militante del PSOE aunque sin carnet. Seguiré por tanto defendiendo al PSOE (un partido está por encima de quienes lo dirigen), a Pedro Sánchez y a las ideas que le llevaron a la SG antes y a la Presidencia del Gobierno ahora.

Con la absoluta certeza de que otro nuevo (de verdad) PSOE llegará algún día y ahí compañero Pedro espero estar contigo al frente. Confianza.

Fdo.: José Luis Úriz Iglesias (Ex parlamentario y concejal del PSN-PSOE)

Villava-Atarrabia 23 Junio 2018