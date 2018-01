Informática y estupidez

Hace dos años formulé una queja ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, CNMC, en relación con un asunto que no viene al caso.

A juzgar por el número del procedimiento, debí de presentarla en los primeros meses del 2016, y dada la inacción del organismo en cuestión, posiblemente más interesado en proteger y arropar a los grandes empresas monopolistas que otra cosa, pUES la verdad es que ya me había olvidado del tema, y no es extraño, pues san pasado prácticamente dos años, y tengo otros muchos asuntos pendientes...

Ayer recibí una llamada telefónica de una atenta secretaria, diciéndome que tenía que facilitarles mi documento nacional de identidad y un correo electrónico. La verdad es que me dieron ganas de mandarla a hacer puñetas, pero como la señora era muy educada, y yo soy un caballero, opté por facilitarle esos datos, pues iban a adelantarme electrónicamente la notificación correspondiente.

Al momento recibo un mensaje en el móvil, cosa que me jode mucho, la verdad, y seguidamente un aviso de notificación por correo electrónico, con un montón de advertencias legales, que miedo me dio abrirlo.

Tras llamarles de nuevo, y decirles que yo quería una notificación en papel, impresa, firmada, sellada y registrada, pues soy de la antigua época, y además seguro que tendré que acabar recurriendo contra la resolución, la pobre señora empezó a balbucear, como si yo le pidiera un imposible, o el envío de la notificación a Marte.

Al final me dijo que sí, que iban a mandármela por correo, y en esas estamos, pero vamos, como si me hicieran un gran favor...

¿De qué sirve la informática si un procedimiento de queja por una determinada práctica colusoria tarda prácticamente dos años en tramitarse...?

¿Ustedes creen que a estas alturas de la película me importa mucho que la notificación tarde dos o tres días más en llegar?

¿Y qué beneficios obtenemos, y me refiero básicamente a la informática judicial (cada cual sangra por su herida), cuándo el sistema no funciona, cada día se tarda más años en resolver cualquier asunto nimio, y este país funciona cada vez peor...?

Lamento ser tan pesimista, pero es lo que hay.

De cualquier forma, y salvo excepciones, una cosa tengo clara: a más informatización de la sociedad, más estupidez colectiva.

No hay nada más peligroso que un tonto con un ordenador, pues se cree que tiene acceso a todo el conocimiento acumulado por nuestra decadente –y ex cristiana- civilización occidental, sin darse cuenta de que lo que la natura no da, la informática no lo presta...

En otras palabras, que hay que entender las cosas, ponerlas en su contexto, etc.

Y, sobre todo, no fiarse de la primera chorrada que leas o veas en internet, pues cualquier majadero puede colgar lo que le dé la gana. Es el caso de la Wikipedia, por ejemplo, en donde en un artículo excelente sobre un determinado tema, puede entrar cualquier analfabeto funcional, a excretar sus deposiciones, que quedan allí para la eternidad, hasta que alguien con más criterio se decida a borrarlas.

En fin, que estamos terminando el año –menos mal-, y no conviene ser tan pesimista.

Feliz Año Nuevo les deseo, de todo corazón.