Contratos irregulares en el Servicio Público de Empleo Estatal

Me dirijo a ustedes para transmitirles mi TOTAL INDIGNACIÓN por la noticia aparecida hoy en los medios en la que se anuncia la intención del Ministerio de Empleo de controlar el fraude en la contratación temporal en la empresa privada, según palabras de la propia ministra Fátima Báñez. Pues bien, Báñez PERMITE, CONSIENTE Y FOMENTA EL TRABAJO PRECARIO Y LA CONTRATACIÓN TEMPORAL IRREGULAR Y FRAUDULENTA EN SU PROPIO MINISTERIO. Y nada menos que en el SEPE, el organismo que vela por la protección de las personas desempleadas. Somos un colectivo de 800 trabajadores en todo el país, funcionarios interinos que en muchos casos contamos con más de OCHO AÑOS DE TRABAJO EN EL MINISTERIO, encadenando NOMBRAMIENTOS FRAUDULENTOS de una duración máxima de tres años (tal y como contempla el EBEP). Se trata de nombramientos de personal interino asociados a la EJECUCIÓN DE PROGRAMAS TEMPORALES. Programas (estamos en el tercero desde 2009) a los que se ha dado distinto nombre con la intención de OCULTAR QUE LAS TAREAS HAN SIDO LAS MISMAS DESDE EL PRIMER DÍA, es decir, reforzar un organismo, el SEPE, que estaba TOTALMENTE DESBORDADO a partir de 2008 por el fuerte incremento del paro y que, en la actualidad, aunque ha descendido el número de desempleados con asistencia, es TOTALMENTE DEFICITARIO EN PERSONAL fruto de las jubilaciones, concursos de traslados y falta de reposición de personal. Para más inri, TRABAJAMOS SIN NINGÚN DERECHO LABORAL, NI A INDEMNIZACIÓN NI A ESTABILIDAD EN NUESTRO PUESTO, cuando ha quedado más que demostrado que nuestras plazas, asociadas a dichos programas temporales, son de CARÁCTER ESTRUCTURAL, circunstancia que en última instancia tendrá que determinar un juez. Aspecto este, por cierto, en el que se han dictado NUMEROSAS SENTENCIAS FAVORABLES A LOS INTERINOS en los últimos tiempos y que el MEYSS parece desconocer.

Nos acercamos por tanto al 30 de junio, fecha de vencimiento del presente programa, con la mala expectativa de sufrir un ERE ENCUBIERTO del propio MINISTERIO DE EMPLEO que decidirá prescindir de nuestras 800 plazas SIN NINGÚN TIPO DE DERECHO, lo cual nos pone en clarísima situación de discriminación frente al resto de los trabajadores. Circunstancias, todas ellas, sobradamente conocidas por este ministerio.

Protesto, por tanto. PROTESTO ENÉRGICAMENTE por la profunda hipocresía de un ministerio que busca perseguir el fraude en la contratación temporal cuando LO FOMENTA Y LO CONSIENTE EN SU PROPIO SENO. Me gustaría, nos gustaría que se hicieran eco de esta circunstancia ya que 800 trabajadores del SEPE, 800 familias vemos peligrar nuestro trabajo y nuestro medio de vida SIN NINGUNA EXPECTATIVA DE ESTABILIZACIÓN. No pedimos que nos regalen nada, ya que sabemos de sobra que para acceder a la función pública es necesario hacerlo a través de un proceso de oposición. Lo que pedimos es que SE RECONVIERTAN NUESTRAS PLAZAS EN VACANTES ESTRUCTURALES y que el día que dichas vacantes salgan a oposición o consolidación, podamos optar a ellas, cosa que ahora mismo no es posible.