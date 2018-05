Problemas en el Colegio oficial de Médicos de Las Palmas

El presidente que ha sido reelegido por eliminación de la otra lista , lleva doce años al frente del colegio. Creo que ya estaba acostumbrado a salir reelegido, pero nos presentamos nosotros, como presidente Luis Pérez Morales y como secretario yo, José Diego Hernández.

Desde un primer momento se no rechazó a unos nueve miembros entre ellos yo, todos por qué no coincidía la firma con la que teníamos registrada en el colegio, la mía era la firma de hace muchos años, acudimos con nuevas documentos y firmas como la del DNI. Pero un compañero de Lanzarote , acudió personalmente a la delegación del COMLP en su isla y ante la administrativa firmó varias veces y no le salía la firma igual a la registrada en su momento.

Cual no fue nuestra sorpresa, que nuestra candidatura fue eliminada y según los estatuto, el actual presidente que lleva doce años es declarado presidente, y nosotros no estamos de acuerdo, hemos dirigido un Recurso de Reposición a la Junta Electoral y la respuesta poco menos es, que no nos asiste la razón. Creíamos que ese organismo estaba para entre compañeros arreglar los puntos discordante, pero ya desde un principio notábamos que algo pasaba.

Por ello en un par de días tendremos una reunión para pasar a la vía judicial, con la petición de repetir el proceso electoral y que haya hasta entonces un comité que se encargue del colegio hasta el día de las votaciones. No pedimos nada más. Hubo un cambio en los estatutos en éste último mandato, que pudiera permitir repetir otro mandato más de cuatro años al actual mandatario. Hoy en la página principal del colegio hay , una especie de reprimenda pero como que no les gusta nuestra postura.