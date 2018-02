Realo Acedemio del Lenguajo

Portavozas, miembras y una de morras com txistorro por favora. La sociedad actual o parte de ella, quizás la más ruidosa, ha caído en el paroxismo y está en plena cruzada para lograr la feminización del lenguaje: ojito con la expresión, se ve que si rompemos las reglas de la Real Academia de la Lengua, y nos inventamos nuevas palabras lograremos esa igualdad tan deseada.

Me parece fútil, vacua y cuando no hipertrofiada la importancia que le quieren dar a esta nueva cruzada mesiánica, portavoza, pero a dónde vamos a llegar. Es triste que tengamos que hablar de esto, pero son los que guían a la masa, los nuevos pensadores pseudofilósofos, los neolingüistas. Los femilingüistas son una de las corrientes, luego están los neolingüistas clásicos, que manen expresiones como poner en valor, te cuento mi libro, te lo compro, migrantes y no inmigrantes o emigrantes, y demás expresiones que se van colando.

¿Cómo identificar al moderno de la oficina? Muy sencillo, píllate un café que en seguida oirás las peroratas en las que ponen en valor y te cuentan su relato. Este repelús que me producen estas dos corrientes me hacen dudar de si tendré un carácter asocial, o soy el ultimo librepensador sobre la faz de la tierra. Pero no, hete aquí que he descubierto que hay un colectivo, una causa que voy a defender, la transgenerización del lenguaje, toma ahí, y es que tanto los micromachismos como las femilingüistas discriminan a este colectivo. Asi pues, voy a fundir lo Realo Academio del Lenguajo, ¿Quién se apunta?