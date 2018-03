La gran letra pequeña

En la legislatura actual el Ayuntamiento de Sabadell ha tenido-debido a los pactos de legislatura- dos alcaldes. El primero de ERC y el segundo y actual de CxS (CUP,…). El equipo de gobierno cuenta con el apoyo de UxC, ERC i Guanyem Sabadell El Sr. Juli Fernàndez (primero de los alcaldes) dijo: "... Nos hemos planteado el objetivo de recuperar la confianza de los sabadelleses como institución y como gobierno, con medidas de transparencia y abordando las necesidades sociales más urgentes...". También dijo que Sabadell "sería la punta de lanza del independentismo". Matizando después: "No lo decía en términos de gobierno municipal... Lo decía en términos que siguen vigentes hoy en día, de carácter social y electoral". Por su parte, el Sr.Maties Serracant (alcalde en la actualidad) insistió en que “la mejora de la calidad del aire es un reto estratégico que debemos conseguir, básicamente, interviniendo en la movilidad.

A partir de la mirada sobre la calidad del aire, afrontamos objetivos estratégicos que van más allá y tienen relación con la energía y la mejora de la salud pública. Todo ello con una voluntad global de transformación de la ciudad”. Hace unos días escuché de una persona la siguiente expresión “¡mientes más que un concejal!”.Llevo, desde entonces, pensando si es eso cierto o si es sólo una manera de hablar…

Intentaré explicarme a través de unas situaciones reales y vividas. Veamos una de ellas: Si va uno a informarse sobre los servicios que se pueden solicitar al Ayuntamiento por ser discapacitado, te informan que, entre otros, se puede solicitar la tarjeta gratuita para el transporte urbano de Sabadell. Pero lo cierto es que si lo solicitas por ese concepto, acto seguido te das cuenta que ha sido un intento inútil puesto que no existe. No existe ni ésta ni tampoco para el/la acompañante de la persona discapacitada, que en ciertos casos es necesaria y reconocida. Hay que decir que en otros ayuntamientos existen. Dicha tarjeta es una que sólo tiene en cuenta los ingresos de la persona en un momento determinado. Ingresos que son ridículos (sobre el SMI), basados en la presentación de las prestaciones de la Seguridad Social y sin tener en cuenta ningún grado de discapacidad.

En ese momento empiezas a acordarte del M. I. Ayuntamiento, de sus concejales, de sus promesas y te prometes que cuando toque, no te molestarás en ir a votar. Te resignas y entre otros pensamientos...sales con cara de contribuyente fracasado. Otra situación, verídica como la anterior: En el Eix Macià hay un solar propiedad del Ayuntamiento que se utiliza como aparcamiento alegal, por lo menos en cuanto se refiere a las entradas y salidas del mismo puesto que se aprovechan los pasos de peatones, proyectados para los minusválidos. El área de influencia de dicho aparcamiento son unos grandes almacenes, una zona comercial, juzgados y edificios de oficinas. Hace más de dos años que no se lleva a cabo ninguna acción de mantenimiento en dicho solar.

Los vecinos nos hemos dirigido al equipo de gobierno de manera legal (peticiones por escrito) y democrática (firmas de los afectados) para que solucionara los problemas fundamentales que dicha parcela nos ocasiona como, entre otras, la polución por el polvo constante y las entradas peligrosas. La única respuesta que hemos obtenido, hasta este momento, ha sido el silencio por su parte. Ante la falta de respuesta, llevamos nuestra queja al Síndic Municipal de Greuges. Éste ha concluido que existe agravio y que hay que asfaltarlo. Sigue la callada, a pesar de la recomendación del Síndic: “Es obligación legal directamente exigible por los reclamantes y esto, naturalmente, sin perjuicio del coste que suponga.

Por otro lado, los ayuntamientos tienen reconocida la potestad de organización, que hace referencia al conjunto de los poderes que le han sido atribuidos para la ordenación de los medios personales, materiales y reales que se le encomiendan con objeto de conseguir una mejor prestación de los servicios públicos; y que, igualmente, tiene reconocida potestad discrecional en algunos aspectos, o la posibilidad de elegir una entre varias alternativas, basándose en criterios (de oportunidad o conveniencia) que la ley no predetermina sino que deja a su propia decisión. Sin embargo, la escasez de medios económicos no puede ser una justificación total porque no se proceda a asfaltar el mencionado solar, por lo cual se tendría que haber incluido en la partida presupuestaria, el crédito correspondiente, antes de haberse incluido otros conceptos presupuestarios destinados a cubrir servicios que no son mínimos ni obligatorios o a atender actividades no necesarias.

Por eso he recomendado en el Ayuntamiento, atendiendo a las consideraciones expuestas que, de acuerdo con las prioridades establecidas para el arreglo de las vías públicas, se proceda a mejorar las del solar que hay a este lugar, asfaltando el mencionado solar tal y como solicitan los vecinos, y en cumplimiento de la obligación de atender los servicios mínimos municipales” En este caso piensas en no pagar el IBI ni el impuesto de circulación pero te tienes que quedar con la cara de tonto pagador despreciado. El derecho a la salud es un derecho fundamental y es común asociar su garantía a una buena atención médica o unas urgencias libres de colas, pero también supone vivir en un ambiente que no nos enferme.

Vuelvo al principio. Y con todo esto, todavía mantenía la esperanza de que la manida frase de “miente más que un concejal” fuera sólo una manera de hablar y que nunca, tendríamos que añadirla a nuestro sabio refranero popular. Pero no. Ya está, al parecer, como refrán desde hace tiempo. Presuntamente válido, desde mi punto de vista, en toda su extensión para los concejales del Ayuntamiento de Sabadell. No, señores Alcaldes. Este no es un equipo de gobierno transformador en el sentido positivo. No contesta, es lento, no dedica recursos a los servicios mínimos y obligatorios. Al contrario, dedica recursos a actividades no necesarias y puramente dedicadas a su autopropaganda, y desprecia la mayoría de recomendaciones del Síndic. La banca no hace caso de dos de cada tres reclamaciones en las que el cliente tiene la razón y hay que ir a los tribunales. El Equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sabadell, actúa de manera parecida respecto a las conclusiones del Síndic (él mismo se queja del gran abuso que hace el equipo de gobierno de que los ciudadanos tengan que ir al contencioso). No, equipo de gobierno. No estoy de acuerdo con que se hagan los sordos, jueguen con nuestra salud y utilicen continuamente la gran letra pequeña.