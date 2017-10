A Ana Pastor, por la firmeza con que cortó a los diputados que sacaron carteles en el pleno pidiendo la liberación de Sànchez y Cuixart

El pleno del miércoles comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de los incendios de Galicia, Asturias y Portugal. Seguidamente comenzó la sesión, que se vio interrumpida de repente por un grupo de diputados. En concreto, los del PDeCAT, Bildu, algunos de ERC y los de Podemos, que mostraron carteles con la palabra 'Libertad' en castellano, catalán e inglés, aludiendo a la prisión provisional dictada por la juez para los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Sin embargo, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, reaccionó con firmeza ante las protestas: "Este es el Congreso de los Diputados, estamos aquí en representación de los ciudadanos y el espectáculo que están dando no se corresponde con lo que representamos. Aquí hay libertad, se puede hablar y se pueden defender las ideas con la palabra, no con el espectáculo como estamos viendo últimamente", dijo, añadiendo que mientras ella dirija los plenos no va a permitir que se contamine el hemiciclo. Guinda a Ana Pastor, por su firmeza en defender el protocolo de la Cámara Baja.