Al atleta síndrome de Down Bojra Gómez, que ha completado el campeonato de España de ciclocross

El sábado se celebró en Legazpi el campeonato de España de ciclocross, en cuya categoría de cadete participó el atleta gallego y síndrome de Down Borja Gómez, de 15 años de edad. Socio del Club Ciclista Ponteareas, Gómez quiso superar su propia marca y completar la prueba, de varios kilómetros de longitud. Y lo consiguió: cruzó la meta bajo el aplauso de decenas de espectadores que habían asistitdo a la competición. Gómez terminó la prueba agotado, con la bici al hombro, pero a pesar del cansancio que le supuso la prueba no cejó en su determinación de completarla hasta el final. Guinda al jovencísimo atleta síndrome de down Borja Gómez, que completó hasta el final la prueba del campeonato de España de ciclocross celebrado en Legazpi (Guipúzoca).