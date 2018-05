El jurado de los Premios Princesa de Asturias ha fallado a favor de la periodista mexicana Alma Guillermoprieto como merecedora del galardón en la categoría de Comunicación y Humanidades por su escritura "clara, rotunda y comprometida, con la que ha sabido tender puentes en todo el continente americano". Guillermoprieto (Ciudad de México, 1949) fue bailarina antes que reportera, y de hecho estudió danza en La Habana. No fue hasta 1978 cuando comenzó su carrera como informadora, cubriendo la revolución sandinista en Nicaragua para The Guardian. En 1982, ya para The Washington Post, desveló junto a otros corresponsales la masacre de más de 800 civiles de El Mozote en El Salvador. También ha trabajado en Newsweek, The New Yorker The New York Review of Books. En 1995 se unió al grupo de periodistas que creó el movimiento Nuevo Periodismo en torno a Gabriel García Márquez. Es autora de varios libros de crónicas. Guinda a la periodista Alma Guillermoprieto, Premio Princesa de Asturias de Comunicación en reconocimiento a su dilatada y brillante carrera profesional en el mundo del periodismo.