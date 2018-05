Al IESE, número 1 del mundo en formación de directivos por cuarto año consecutivo, según el Financial Times

El prestigioso periódico norteamericano Financial Times ha publicado el ranking anual de escuelas de negocios y ha situado, por cuarto año consecutivo, al IESE como número 1 en formación de directivos. De esta manera, la escuela suma siete años entre los dos primeros puestos de la lista de FT. De los programas Custom del IESE el Financial Times destaca la solidez, formación y calidad del claustro de profesores; así como la internacionalidad de sus clientes. Además, la escuela está entre los 5 primeros puestos en 13 de las 15 categorías que el ranking valora para este tipo de programas. Así, el IESE ha diseñado recientemente programas Custom para clientes a nivel global como BBVA, BMW Group, Boehringer-Ingelheim, Campofrío, The Dow Chemical Company, Enagás, Enterprise Ireland, Ericsson, Erste, Gas Natural, Grupo Correos, Henkel, Iberdrola, Idom, Kurita, Nissan, Oracle, PageGroup, Pepsico, REE, Rijkzwaan, Roche Schneider Electric, Telefónica y ukactive; entre otros. Guinda al IESE, número 1 del Financial Times en formación de directivos por cuarto año consecutivo.